Lanazione.it - “Uccisa con sette coltellate alla schiena”. Rufina, così è morta Eleonora Guidi

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 8 febbraio 2025 –fendenti che non hanno lasciato scampo ad, la giovane mamma di 34 anniquesta mattina nella sua abitazione di. Il compagno, Lorenzo Innocenti, 37 anni, avrebbe poi tentato il suicidio lanciandosi dal secondo piano. Ora si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Omicidio e tentato suicidio in provincia di Firenze, tragedia all'alba Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze per ricostruire il contesto in cui si è consumato l'omicidio e il tentato suicidio e la stessa dinamica del delitto. La donna, che lavorava in un'azienda della zona, è stata trovata riversa sul pavimento. La coppia ha un bambino di nemmeno due anni, nato nel luglio 2023, che era nell'appartamentoperiferia dial momento dell'omicidio ed era sveglio al momento del delitto.