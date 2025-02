Laspunta.it - Uai e Fidimpresa per sostenere le imprese del territorio.

Al fianco delle piccole e medieitaliane da sempre. A lavoro ogni giorno per aiutarle nel percorso di crescita e sostenibilità.Unione Artigiani Italiani e ConfidiItalia Scpa, accomunate dalla stessa mission, si sono strette la mano sottoscrivendo un accordo importante per il rilascio di garanzie al fine di facilitare l’accesso al credito delleassociate UAI per sostenerne, i progetti di sviluppo presenti e futuri, e gli investimenti per stare sempre al passo con i tempi, rimanere competitivi o, perché no, aumentare la propria attrattività sul mercato.Dopo l’accordo firmato lo scorso autunno, Uai ehanno dato il via alla fase esecutiva del protocollo.Nella sede nazionale di Frosinone, i commercialisti, i consulenti del lavoro e rappresentanti delle aziende hanno avuto l’opportunità di ascoltare, nel dettaglio, le opportunità offerte dalla convenzione.