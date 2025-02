Oasport.it - UAE Tour femminile 2025, Longo Borghini regina del deserto, vince la terza tappa e diventa leader della generale

Ladell’ UAEè stata dominata da una super Elisa, che ha aspettato il momento migliore per attaccare sull’ultima salita e staccare tutte le avversarie. Una fantastica Silvia Persico (UAE Team ADQ) chiude in seconda posizione per completare la doppietta italiana.posizione per Kimberley Pienaar (AG Insurance-Soudal Team).Laè iniziata con un tentativo di fuga portato avanti da Petra Zsanko (CERATIZIT Pro Cycling Team), Nora Jencusova (BePink-Imatra-Bongianni) e Hannah Ludwig (Cofidis Women Team). Le tre attaccanti sono state poi riprese dal gruppo che ha neutralizzato tutti gli altri tentativi di fuga. A 25 chilometri dal traguardo un altro terzetto, formato da Victoire Berteau e Amalie Diderisken (Cofidis Women Team), Marta Lach (Team SD Worx-Protime) crea un gap con il gruppo di circa 1 minuto.