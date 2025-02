Trevisotoday.it - TVB ospita Reggio Emilia, Vitucci: «Cerchiamo continuità di rendimento»

La vittoria sul campo dell’Estra Pistoia ha riportato il sereno in casa Nutribullet Treviso Basket. I veneti hanno interrotto la striscia di 3 ko consecutivi, portandosi a +8 sulla zona retrocessione. Per la diciannovesima giornata, l’ultima prima della sosta per la Coppa Italia e la finestra.