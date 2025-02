Ilrestodelcarlino.it - Tutto pronto per ’Righe di periferia’. Calvano: "Incentiviamo la cultura"

Al via la rassegna ‘righe di2025. Una manifestazione letteraria che, per questa edizione, ha ottenuto anche il patrocinio della Regione e si svolgerà tra Pontelagoscuro, Barco e Ravalle. ‘Righe diavrà inizio il 13 febbraio con un reading nella sala ’Nemesio Orsatti’ di Pontelagoscuro, complessivamente dieci incontri che termineranno sabato 14 giugno a Ravalle con la graphic novel di Gianfranco Vanno Collirio. Un’iniziativa programmata dal consorzio ’Eventi editoriali’ di Ferrara, con diverse associazioni che parteciperanno all’organizzazione. Si tratta dell’Acli ferrarese e del circolo di Pontelagoscuro, il comitato ’Vivere insieme Pontelagoscuro’, oltre a Librerie Coop, l’Aics, l’associazione di carattere sociale ‘Intornoate’ e il circolo Anspi che gestisce l’ex Casa del popolo di Ravalle.