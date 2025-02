Ilgiorno.it - Tutti in attesa dell’arrivo delle ruspe. Gli automobilisti si preparano allo slalom tra code e deviazioni

Date certe ancora non ce ne sono, ma questo dovrebbe essere l’anno dei primi interventi sull’attuale Milano-Meda per la sua trasformazione in autostrada Pedemontana. Ancora prima però dovrebbero arrivare i tanto attesi interventi complementari, tra i quali rientrano la cosiddetta tangenziale di Meda e, soprattutto, la bretella tra via 24 maggio e via Padova a Camnago di Lentate sul Seveso, che andrà a sostituire l’attuale via Canturina. Una strada che, così come è messa oggi, piena di buche e di rifiuti scaricati a bordo strada, è un problema che peggiora ogni giorno per chi è costretto a percorrerla per evitare un giro dell’oca tra divieti e sensi unici. L’operazione restyling della vecchia Milano-Meda, che si trasformerà in una moderna, più scorrevole e sicura autostrada a pagamento è ufficialmente iniziato lo scorso 20 di dicembre con la consegna formale dei lavori al contraente generale, come spiega una nota di Autostrada Pedemontana Spa.