Metropolitanmagazine.it - Tutti i trailer da vedere prima del Super Bowl 2025 di domenica notte

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gli studi cinematografici, da diversi anni, non aspettano ladelper dare il via alla promozione dei loro prodotti. Dopo che la partita dell’anno scorso ha raggiunto 123,7 milioni di spettatori, diventando la trasmissione televisiva più seguita della storia,gli occhi saranno puntati sulLIX, dove i Kansas City Chiefs affronteranno i Philadelphia Eagles il 9 febbraio. Ci saranno una serie di spot pubblicitari delpieni di star, lo show dell’intervallo di Kendrick Lamar e le reazioni di Taylor Swift alla partita più importante della NFL a New Orleans, ma è anche il giorno in cui idei film più attesi approdano online dopo il debutto durante la grande partita. Alcuni di questisono già stati pubblicati online in vista dell’evento principale trasmesso da Fox, che a quanto si dice chiede la bellezza di 8 milioni di dollari per 30 secondi di pubblicità.