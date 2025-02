Nerdpool.it - Turtle Beach lancia il nuovo VelocityOne Multi-Shift

Leggi su Nerdpool.it

ha annunciato la disponibilità del, un innovativo modulo universale per il sim racing che combina cambio e freno a mano in un unico dispositivo. Progettato per Xbox e PC, è compatibile con il kitRace Wheel & Pedals e con la maggior parte delle configurazioni di racing sim.Con un prezzo di €129,99,è già acquistabile su.com e presso rivenditori selezionati.Caratteristiche principaliTre modalità in un unico dispositivo: i giocatori possono scegliere tra cambio ad H, cambio sequenziale digitale e freno a mano analogico, attivabile con la semplice pressione di un pulsante.Materiali premium e tecnologia avanzata: superfici soft-touch, componenti in acciaio e sensori magnetici a effetto Hall senza contatto garantiscono realismo e durata.