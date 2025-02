Turismo oltre mille espositori per la Bit 2025

Leggi su Ildenaro.it

Più di 1000da 64 paesi nel mondo. Da domenica 9 a martedì 11 febbraio, nella nuova location di Rho Fiera Milano, torna la Borsa Internazionale del(Bit), la manifestazione fieristica di riferimento in Italia per l’innovazione, la sostenibilità e le nuove forme diesperienziale, motivazionale ed emozionale. La nuova location consentirà un layout più lineare e una maggiore fluidità di visita, in particolare nella giornata aperta al pubblico dei viaggiatori di domenica 9 febbraio,a una più efficace logistica con treni, autostrade e parcheggi. BIToccuperà i padiglioni 9 e 11 e si articolerà nelle consolidate aree Leisure, dedicata alle destinazioni italiane ed estere, la Digital Area BeTech, riservata alle tecnologie, e Hospitality Area, dedicata ad alberghi e catene.