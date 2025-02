Turchiamorte cerebrale per figlio chef

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.00 Il14enne delloitaliano Andrea Minguzzi è in stato di morte.Il ragazzo è stato accoltellato il 24 gennaio in un mercato di Istanbul Da allora è ricoverato in terapia intensiva. Il 14enne,delloe della violoncellista turca Yasemin Akincilar, era stato colpito con 5 coltellate da un altro adolescente, come documentato da un video. Una volta a terra, era stato preso a calci da un altro 16enne. Gli aggressori erano stati subito arrestati.