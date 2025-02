Lapresse.it - Turchia, morto il figlio dello chef Andrea Minguzzi accoltellato a Istanbul

Leggi su Lapresse.it

Mattia Ahmet14enneitalianoe della violoncellista turca Yasemin Akincilar, che era statoil 24 gennaio al mercato di Kadikoy a, è, dopo avere passato giorni in terapia intensiva in ospedale. Lo riportano i media locali.Stando a quanto ricostruito, il ragazzino era al mercato con 2 amici per comprare attrezzatura per lo skateboard, quando è stato avvicinato alle spalle da due giovani con cui è scoppiato un diverbio. I due si sono allontanati e sono poi ritornati per aggredirlo. Uno, un quindicenne identificato con le iniziali B.B, lo ha pugnalato 5 volte al petto, mentre l’altro, il 16enne U.B., lo ha preso a calci mentre il giovane si trovava a terra ricoperto di sangue. Gli aggressori erano stati arrestati grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza installate sul posto.