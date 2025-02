Thesocialpost.it - Turchia, emergenza alcol adulterato: 103 morti in meno di un mese

Il bilancio delle vittime per l’incontinua a crescere, raggiungendo 103indi tre settimane. I decessi si concentrano soprattutto nelle due principali città, Istanbul e Ankara, trasformando quella che era iniziata come un’allerta locale in un’sanitaria di vaste proporzioni.A Istanbul, la città sul Bosforo, il bilancio più pesante: 70 vittime dall’inizio del focolaio scoppiato lo scorso gennaio. Negli ultimi giorni, però, l’allarme si è esteso anche alla capitale Ankara, dove isono saliti a 33. Il quadro potrebbe aggravarsi ulteriormente: 40 persone rimangono ricoverate in terapia intensiva, molte delle quali in condizioni critiche.Le autorità turche hanno intensificato le operazioni di controllo e contrasto. Finora sono stati arrestati 32 sospetti, con 13 di loro già in detenzione.