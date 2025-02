Justcalcio.com - TS – la combinazione tra Cherubini e Krause

2025-02-08 13:27:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport:In questo momento ha urgenze più prosaiche, come azzannare più punti possibili per rimanere in A, ma il Parma va tenuto d’occhio, perchéè un proprietario americano che pensa come un (vecchio) proprietario italiano eè un dirigente italiano che non pensa da dirigente italiano: lapotrebbe produrre effetti interessanti.non sta speculando sul Parma, non è un fondo e non vuole vedere ritorni in tempi brevi. Certo non vuole buttare via i suoi soldi, ma ha una visione di lungo periodo, simile a chi pianifica, potenzialmente, di lasciare il club ai suoi nipoti. Ha, inoltre, idee americane, ma è pienamente consapevole di non essere in America.Parma, l’arrivo diè un secchione, è uno che studia in continuazione, che vuole capire il perché le cose succedono nel calcio, che gira il mondo per vedere come funziona negli altri Paesi, rubando idee o confrontandole con quelle che circolano nel nostro calcio (che purtroppo sono le stesse da un po’ troppi anni).