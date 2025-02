Panorama.it - Trump, rivoluzione tecnologica per il controllo del traffico aereo

La Federal Aviation Administration (Faa), ovvero l'autorità aeronautica statunitense, ha annunciato una riduzione delal Reagan Washington National Airport al fine di poter affrontare i problemi di sicurezza emersi in seguito alla mortale collisione in volo della scorsa settimana avvenuta tra un jet regionale Crj-700 e un elicottero UH-60L Black Hawk, eventi che ha causato 67 vittime. La Faa ha notificato alle compagnie aeree operanti sul Reagan che il numero massimo di atterraggi l'ora sarà ridotto da 28 a 26 all'ora, operazione che certo aumenterà la sicurezza ma che comporterà ritardi medi da 40 a 50 minuti per i voli in avvicinamento. La comunicazione non ha nascosto la preoccupazione degli investigatori dell'ente e di quelli del Dipartimento per la sicurezza dei trasporti per lo stress accumulato dairi del, mentre in risposta all'incidente, la stessa Faa ha imposto restrizioni sui voli in elicottero vicino allo scalo, limitazioni che rimarranno in vigore almeno fino alla fine di febbraio.