Formiche.net - Trump-Ishiba, gli Usa con il Giappone ma sul deficit…

Leggi su Formiche.net

Shigeru non è un politico abile e carismatico come il compianto Abe Shinzo. Governa ilcon una coalizione fragile, che sta perdendo consenso, non è un abile conversatore né un grande negoziatore, e non ha nemmeno il pallino del golf — che invece durante il primo mandato di Donaldpare sia stato il collante per la relazione personale creata tra Abe e il presidente Usa. Ci erano voluti 14 incontri, cinque partite di golf e un putter d’oro regalato dalse per forgiare un forte rapporto personale con l’americano.Anche per questoera preoccupato del meeting di venerdì alla Casa Bianca: consapevole di non essere abituato a faccia a faccia di questo genere, si è anche portato dietro alcuni degli interpreti che avevano accompagnato Abe in alcuni dei viaggi a Washington e Mar-a-Lago.