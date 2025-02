Secoloditalia.it - Trump firma anche le sanzioni contro il Sudafrica: il governo di Pretoria ha “discriminato” i bianchi

Leggi su Secoloditalia.it

Donaldha sanzionato ilcon un ordine esecutivo: tra le motivazioni, c’èla discriminazione razziale esercitata dallo stato in questione nei confronti dei cittadini. Il presidente americano si è detto pronto ad accogliere gli Afrikaner “in fuga da discriminazioni razziali del, compresa la confisca di proprietà”. “Noi non vogliamo trasferirci altrove, non chiederemo ai nostri figli di spostarsi in un altro Paese”, ha spiegato Kallie Kriel, a capo di Afriforum, associazione che rappresenta la comunità deiin.Al momentoha sospeso gli aiuti e l’assistenza alnon soltanto per le discriminazioni razziali, maper le posizioni aggressive del paese “nei confronti degli Stati Uniti e dei suoi alleati – ha sottolineato – tra cui l’accusa di genocidio a Israele e non a Hamas, presso la Corte internazionale di giustizia, e il rilancio delle sue relazioni con l’Iran per sviluppare accordi commerciali, militari e nucleari”.