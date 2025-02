Lapresse.it - Trump esclude di espellere Harry: “Ha abbastanza problemi con la moglie Meghan”

Il presidente Usa, Donald, ha detto al New York Post che non intendeil principe, ma si è scagliato contro laMarkle. Il New York Post scrive che lo status diin materia di immigrazione è oggetto di controversie a Washington DC, con la Heritage Foundation che sostiene che possa aver nascosto un passato di uso illegale di droghe che avrebbe dovuto impedirgli di ottenere un visto per gli Stati Uniti, maha dichiarato di non essere interessato a ‘cacciare’dal Paese. “Lo lascerò in pace”, “ha giàcon sua. Lei è terribile”, ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca.ha elogiato il fratello maggiore di, William, con cui si è incontrato privatamente a Parigi a dicembre durante la cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame.