Secoloditalia.it - Truffe nel nome di Crosetto, Massimo Moratti: “Sembrava tutto vero”. Nel mirino anche Giorgio Armani

Salgono a tre le denunce degli imprenditori che si sono rivolti alla procura di Milano dopo essere stati contattati dal gruppo di truffatori che usando ildel ministro della Difesa Guidohanno tentato raggiri milionari. A non cadere nella rete, ma a denunciare la tentata truffa, sono stati un esponente della famiglia Beretta, a capo della multinazionale produttrice di armi, e il gruppo Menarini.Le vittime delleneldel ministro(parte lesa)La truffa telefonica era ben congegnata: i soldi venivano chiesti, sfruttando il recente caso di Cecilia Sala, per arrivare alla liberazione”, così sostenevano, di giornalisti rapiti in Medio Oriente. Tra i nomi dei contattati (non caduti nel tranello) c’è il gotha dell’imprenditoria e della finanza tra cui lo stilista, un esponente della famiglia, Marco Tronchetti Provera, l’amministratore delegato di Tod’s Diego Della Valle e Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada e presidente del gruppo, secondo quanto risulta all’Adnkronos.