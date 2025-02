Ilfattoquotidiano.it - Truffa telefonica con il nome di Crosetto: tra i bersagli anche Moratti, Della Valle e Armani. L’ex patron dell’Inter: “Questi sono bravi…”

Giorgio, Massimo, Marco Tronchetti Provera, Diegoe Patrizio Bertelli:alcuni dei grandi nomifinanza e dell’imprenditoria italiana finiti nel mirino di un gruppo ditori che, usando ildel ministroDifesa Guido, del suo staff e di un generale, hanno orchestrato un. A raccontare i dettagli dell’inchiestaprocura di Milanoi quotidiani La Stampa, il CorriereSera e Repubblica. I pm stanno ricostruendo la retefrode, che prevedeva la richieste di denaro per presunti riscatti di giornalisti o soldati rapiti in qualche parte del mondo. Usandol’intelligenza artificiale in grado di replicare la voce di, itori chiedevano di fare un consistente bonifico su un conto di Hong Kong, finalizzato a contribuire a pagare nel massimo riserbo il riscatto necessario a liberare gli ostaggio.