Truffa online con carta Money: in appello assoluzione per non aver commesso il fatto

Tempo di lettura: < 1 minutoUn cittadino di Caivano, V.G. anni 30, difeso dall’avvocato Giovanna Coppola, era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Ascoli perto una cittadina del posto. In particolare, l’imputato era accusato dipubblicato su Internet dei beni da vendere indicando il proprio numero telefonico in quanto a lui intestato.A seguito di contatti telefonici con la persona offesa, secondo la ricostruzione accusatoria, in cui si presentava proprio come V. G., si eraaccreditare una ingente somma di denaro su unaprepagatasenza mai consegnare la merce alla persona offesa. La Corte didi Ancona, accogliendo i motivi di impugnazione dell’Avv. Giovanna Coppola, ha riformato totalmente la sentenza di primo grado di condanna ed ha emesso sentenza diin quanto non vi era la certezza della riconducibilità all’imputato del conto corrente dove sono confluiti i soldi anche se tale conto era intestato al medesimo imputato.