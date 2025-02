Tg24.sky.it - Truffa con nome (e voce) del ministro Crosetto, dalle vittime alle denunce. Cosa sappiamo

Il titolare del Ministero della Difesa Guidosi è ritrovato suo malgrado al centro della cronaca per una serie di truffe in cui dei malviventi hanno contattato importanti imprenditori italiani spendendo il suoe usandone laper convincerli a versare del denaro in conti esteri. Ecco tutto quello che è emerso finora.