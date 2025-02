Ilfoglio.it - Troppi posti vuoti da riempire di competenze, dice Confartigianato

Nell’attesa che il presidente Trump decida l’imposizione di dazi sui prodotti europei che, secondo, potrebbero far calare di 11 miliardi le nostre esportazioni negli Stati Uniti, un’altra minaccia pesa sul made in Italy: la scarsità di personale richiesto dalle imprese italiane. Un fenomeno in costante peggioramento visto che la quota di lavoratori difficili da reperire è aumentata dal 40,5 per cento nel 2022 al 47,8 per cento nel 2024. E la situazione è ancor più pesante nelle aziende artigiane dove la percentuale di manodopera introvabile è passata dal 55,2 per cento del 2023 al 59,2 per cento dello scorso anno. A lanciare l’allarme suidi lavoroè ancora una volta, che mette in evidenza il paradosso vissuto dalle nostre imprese: il lavoro c’è, mancano i lavoratori.