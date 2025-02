Tvplay.it - Triste addio a 36 anni, fiumi di lacrime nel mondo del calcio

Leggi su Tvplay.it

Arriva un pesantissimoneldel, con un campione di 36che ha emozionato tutto il pubblico internazionale che sta facendo piangere tantissimi tifosiPurtroppo c’è un momento in cui bisogna dire basta e in cui le priorità diventano altre. La fine è sempre il cambiamento che nessuno vuole affrontare nella vita, ma che diventa inevitabile per tutti. Anche i fenomeni devono arrendersi al tempo e all’invecchiamento.a 36dineldel(TvPlay – ANSA) Nel, come nella vita e negli altri sport, il momento dell’è sempre complicatissimo. Pensare di dover interrompere una cosa per sempre non rientra nelle capacità di accettazione cognitiva del nostro cervello e crea di conseguenza un forte dolore. A prescindere dal tipo di carattere di ogni persona, quando si appendono gli scarpini al chiodo è sempre un duro colpo.