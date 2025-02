Inter-news.it - Tris del Feyenoord contro lo Sparta Rotterdam! Ora c’è il Milan

Ilha vinto 3-0 in casaloin campionato. Gli olandesi si preparano bene in vista della sfida del playoff di Champions League e archiviano il derby con un netto.VITTORIA – A pochi giorni dal playoff di Champions Leagueil, ilnon ha fallito l’appuntamento in Eredeviselo. Dopo un inizio di gara a pari passo, ilnon sbaglia l’occasione di passare in vantaggio da calcio di rigore trasformato da Quinten Timber. Nella ripresa, all’85’ arriva il raddoppio dei padroni di casa che chiude la pratica con Moussa. Nel finale arriva anche il gol del 3-0 con Paixao. Vittoria importante in campionato, con ilche si consolida al 4° posto alle spalle di Utrecht, Ajax e Psv. Il percorso degli olandesi riguarda anche un po’ l’Inter: ilsarà il prossimo avversario delin Champions League, e di conseguenza in caso di vittoria potrebbe beccare proprio l’Inter agli ottavi di finale.