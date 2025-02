Triestevandalizzata Foiba di Basovizza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.40 E' stata vandalizzata ladi, a Trieste, con scritte in lingua slava, tra cui "Trieste è nostra" e "Morte al fascismo, libertà ai popoli". L'atto vandalico è stato compiuto mentre si preparano le cerimonie per il Giorno del ricordo, lunedì 10 febbraio. Oggi è prevista una commemorazione alla. Lunedì una celebrazione con la sottosegretaria all'Istruzione, Paola Frassinetti. Avviate le indagini. Operatori al lavoro per cancellare le scritte.