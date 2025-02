Trieste imbrattata la foiba di Basovizza con vernice rossa | Atto di vandalismo ignobile

Leggi su Open.online

Ladi) è stata colpita da undinelle prime ore di questa mattina 8 febbraio. Alcune scritte sono comparse sul piazzale del monumento, tra cui le frasi provocatorie «Trst je nas» (è nostra) e «Smrt fasizmu, svoboda narodom» (Morte al fascismo, libertà ai popoli). Gli operatori sono già al lavoro per rimuovere le scritte, che sono state tracciate con, segno evidente di un gesto ostile. Ladi, che ogni anno attira numerosi visitatori, è al centro delle commemorazioni del 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, la giornata nazionale dedicata alla memoria delle vittime delle foibe. Le autorità sono al lavoro per identificare gli autori del gesto.«Gesto vile»La politica ha condannato l’episodio. Sandra Savino, sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze e segretaria di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, ha definito l’accaduto un «di».