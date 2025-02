Ilgiorno.it - Trezzano, tutti insieme in piscina: "Che emozione per Thomas e me"

Un percorso di inclusione e crescita per, bambino autistico di undici anni, e per i suoi compagni di classe, la quinta elementare della scuola primaria Franceschi (plesso Boschetto) che ha aderito con entusiasmo al progetto. Si parla di Tma, Terapia multisistemica in acqua che sfrutta le potenzialità del movimento in acqua, in questo caso quella dellamessa a disposizione da InSport e dal responsabile Roberto Siracusa. La Tma è uno strumento fondamentale per i bambini con disturbo dello spettro autistico, perché utilizza l’acqua come mezzo di espressione, di relazione con gli altri e di sviluppo di nuove capacità. Un’opportunità anche per gli alunni della classe di, che condividono con lui, in orario scolastico, quindi inserito come progetto educativo, questa nuova esperienza.