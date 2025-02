Lanazione.it - Trentadue nuovi carabinieri in provincia di Arezzo

, 8 febbraio 2025 – Sono già operativi indi32, neo assegnati alle stazioni del comandole per rinforzare il dispositivo di controllo del territorio. 17 uomini e 15 donne sono i giovaniche hanno appena terminato il 143° corso formativo, nelle Scuole dell'Arma di Velletri, Campobasso, Taranto, Iglesias e Reggio Calabria. I militari neo giunti arrivano ai reparti dopo un intenso periodo di addestramento e preparazione, principalmente allo scopo di garantire quellanecessaria continuità nella sicurezza n el territorio fin neipiù piccoli centri urbani, mandato e impegno che da sempre contraddistinguel'operato dell'Arma. L'increm ento del personale, spiega un comunicato, è parte di una più ampia strategia volta a garantire con sempre maggiore efficacia un presidio costante e aderente al territorio, contribuendo concretamente alla percezione della sicurezza nell'intera, impiegandoli in special modo, per il contrasto alle truffe ai danni degli anziani e ai reati predatori, tra cui quelli in danno del comparto orafo.