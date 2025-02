Tg24.sky.it - Treni, nuovi disagi sull’Alta Velocità: guasto a Bologna e ritardi di quasi 2 ore

Un sabato mattina all’insegna deisulla linea ferroviaria Alta, per una un deviatoio nei pressi della stazione sotterranea di. Per un paio d'ore la linea è stata pesantemente rallentata, con alcunialta, in direzione sud (da Milano verso Roma/Napoli), che hanno accumulato pesanti. Treerano in una posizione tale che non potevano essere deviati sulla linea superficiale e hanno accumulatofino a 100 minuti, mentre gli altri sono stati deviati, accumulando comunque. Il problema è stato risolto alle 10.50, quando ihanno ricominciato a svolgere il percorso normale, anche se rimangono le code deiaccumulati in precedenza.