Treni nuovi disagi | fino a un’ora di ritardo a causa di un guasto a Bologna

Un altro sabato diper i viaggiatori. La circolazione ferroviaria nel Nord Italia è rallentata dalle 9:15 con ritardi che vanno dai trenta ai sessanta minuti per unalla stazione sotterranea dell’alta velocità diCentrale, in direzione Firenze, attualmente non agibile per consentire gli interventi tecnici necessari. Ialta velocità possono subire un allungamento dei tempi di percorrenzaa quaranta minuti e fermano aCentrale Superficie invece che alla stazione AV. Anche nel Centro Italia sulla linea Roma Napoli via Cassino si registrano forti rallentamenti adell’investimento di una persona nei pressi di Campoleone. L’autorità giudiziaria è ancora al lavoro sul posto. IIntercity e Regionali possono accumularea novanta minuti die subire cancellazioni o limitazioni di percorso.