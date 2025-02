Ilrestodelcarlino.it - Tredicenne pestato dalla baby gang. Calci in testa mentre è a terra. E il video choc finisce sui social

si accanisce su un, vittima di un pestaggio brutale in pieno centro a Civitanova, scena filmata da uno del branco e postata suinetwork. Quel, che dura solo una manciata di secondi, è finito anche nelle mani degli inquirenti che dopo averlo attentamente visionato avrebbero individuato due degli aggressori, giovanissimi anche loro e stranieri. Per le gravi lesioni riportate intanto il ragazzino, che è civitanovese, ha riportato una prognosi di trenta giorni ed è ora ricoverato all’ospedale di Civitanova. Il fatto si è verificato mercoledì al Varco sul mare, in pieno giorno, e dalle immagini circolate sul web si vede ilaccerchiato, spinto ae in un attimo gli sono addosso in tre. Il ragazzino si rannicchia sull’erba nel tentativo di parare i colpi che arrivano da tutte le parti, prova soprattutto a proteggersi il volto,viene riempito die di pugni che lo raggiungono alla, ai fianchi, alla pancia e, intanto che i picchiatori si sfogano, c’è un quarto giovane impegnato a filmare la scena con il suo cellulare, registrando anche le urla dei protagonisti del pestaggio.