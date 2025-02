Biccy.it - Tre litigate in studio ad Amici 24: le anticipazioni

Leggi su Biccy.it

Ieri pomeriggio agli studi Elios è stata registrata una nuova puntata didi Maria. Ilary Blasi è stata la giurata di canto, mentre Veronica Peparini quella di ballo e due alunne della scuola hanno conquistato la maglia per il serale (qui i dettagli). Maria ha anche comunicato che non ci saranno più sfide visto che la fase serale si avvicina, da qui in avanti i primi in classifica potranno esibirsi e se tutti i prof della loro categoria saranno d’accordo allora verrà consegnata loro la tanto agognata maglia. Non solo gara ed esibizioni, inc’è stato anche spazio per delle.Stando alledi Superguida Tv, alla corte di Maria ci sono state tre, due tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi e una tra la maestra Alessandra Celentano ed Emmanuel Lo. Sembra che lo scontro tra la prof di danza classica e il compagno di Giorgia sia stato piuttosto acceso.