Ilrestodelcarlino.it - Travolto e ucciso, una bici bianca per Oussana

Una, Ghost-bike installata sulla strada, tra Castelfranco e Modena in ricordo diHaymouda. E’ questa l’iniziativa della Fiab per commemorare il 19ennelo scorso 28 febbraio sulla via Emilia mentre, in sella alla propriacletta, si stava recando al lavoro. Intanto continuano le indagini, da parte della polizia locale di Castelfranco per capire se la vittima sia stata travolta anche da una seconda vettura – sul lato opposto della carreggiata dove è stata sbalzata – che si sarebbe poi data alla fuga. Nei confronti del ‘primo’ investitore, un 60enne reggiano, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Per quanto riguarda il presunto pirata, appunto, non vi sono elementi a conferma della sua presenza in strada ma le indagini continuano. Intanto la famiglia del 19enne attende la liberazione della salma per celebrare i funerali in Marocco.