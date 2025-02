Secoloditalia.it - Travaglio nei guai per una finta telefonata del “Fatto” al dentista di Nordio. Voleva incastrarlo?

Leggi su Secoloditalia.it

La storia era già di per sè traballante, fragile: il ministro della Giustiziache avrebbe deciso la cancellazione del reato di abuso d’ufficio – peraltro sollecitato dai sindaci di tutta Italia e di tutti i colori politici – per aiutare il suo. Fantagiustizia, che “Il“, il 20 settembre scorso, aveva sparato in prima pagina. Oggi si scopre però che l’unico reato eventuale, sul quale farà luce la magistratura, potrebbe averlo commesso un giornalista del quotidiano di Marco. Oggi, sul “Giornale“, si parla di un fascicolo aperto per il reato di “sostituzione di persona” a causa di unache arrivò allo studio deldiil giorno prima della pubblicazione della notizia, si fa per dire, diche avrebbe favorito il proprio medico.LaaldiRicostruiamo la faccenda.