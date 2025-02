Secoloditalia.it - Trattori contro il governo Meloni: clamoroso flop della marcia su Roma. Ne arrivano solo sei… (video)

Sono tornati con le ruote tra le gambe, già a metà giornata, a Torrimpietra, iche questa mattina avevano raggiunto la Capitale, in segno di protestale politiche del. In tutto, circa una ventina i mezzi che hanno raggiunto la Capitale percorrendo la via Aurelia a clacson spiegati,la metà di quelli annunciati ieri, circa 50. Masei di questi, poi, sono stati fatti arrivare a piazza Irnerio per evitare di congestionare eccessivamente il traffico mentre gli altri li attendevano nel parcheggio del supermercato Pam Panorama. Per questo motivo dopo un presidio di circa un’ora, tra le proteste degli automobilisti, i sei mezzi sono tornati a compattarsi con gli altri per poi rientrare a Torrimpietra dove per oggi la protesta si è conclusa. Si trattaprima protesta deisudel 2025.