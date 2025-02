Lanazione.it - Tramvia, dal 10 febbraio iniziano i lavori di asfaltatura in via Mannelli

Firenze, 82025 - Inizieranno il 10didi via. La cosiddetta “fase 0” riguarderà il controviale lungo la ferrovia con l’istituzione di divieti di sosta (nel tratto compreso tra i numeri civici 201 e 145). A seguire le lavorazioni, che saranno effettuate in orario notturno, si sposteranno sul tratto tra viale Mazzini e via Varchi con restringimenti e divieti di sosta; successivamente interesseranno il tratto via Varchi-via Nardi e via Nardi-via La Farina (con divieti di transito); per poi continuare nei tratti La Farina-via Giambologna e via Giambologna-via Andrea del Castagno (di nuovo restringimenti di carreggiata). Queste lavorazioni dovrebbero concludersi a metà marzo. Le asfaltature poi andranno a interessare il tratto da viale Mazzini a piazza Alberti: i provvedimenti per questi interventi saranno comunicati successivamente.