Quicomo.it - Tragedia sfiorata: rifiuta un invito a cena dall'ex, lui la segue per strada e la riempie di botte

Leggi su Quicomo.it

Presa ae trascinata per i capelli per. Il motivo? Avereto unda parte dell'ex compagno. È successo a Briosco, in Brianza, al confine con Arosio e Inverigo, nella serata di domenica 2 febbraio 2025. L’arresto è scattato dopo l’ennesima richiesta di aiuto da.