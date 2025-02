Dayitalianews.com - Tragedia lungo la linea Roma-Napoli: una persona investita da un treno. Traffico ferroviario paralizzato

La mattinata di oggi è stata segnata da unasullaferroviaria, dove unaè statada unnei pressi di Campoleone. L’incidente, avvenuto alle 8:35, ha portato alla sospensione immediata deltra le stazioni di Cisterna di Latina e Campoleone, causando forti disagi per i viaggiatori.Blocco della circolazione e intervento delle autoritàTrenitalia ha confermato in una nota ufficiale l’accaduto, annunciando che la circolazione ferroviaria è stata interrotta per consentire i rilievi necessari da parte dell’Autorità Giudiziaria.“La circolazione è sospesa tra Campoleone e Cisterna di Latina per l’investimento di unanei pressi di Campoleone. È stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.