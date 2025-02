Quotidiano.net - Tragedia aerea in Alaska, ritrovato il relitto dell’aero disperso: 10 morti

, 8 febbraio 2025 – Non ci sono sopravvissuti nel disastro aereo avvenuto in. La Guardia costiera statunitense ha reso noto di averildel Bering Air Caravan a circa 34 miglia (55 chilometri) da Nome: all'interno sono stati individuati per ore "tre corpi senza vita" ma si ritiene che ci siano anche i cadaveri delle altre sette persone, "al momento non raggiungibili a causa delle condizioni dell'aereo". Alle operazioni di recupero partecipano i vigili del fuoco volontari di Nome, subito accorsi sul posto. L'aereo privato, con nove passeggeri e un pilota a bordo, è stato segnalato in ritardo giovedì sulla tratta da Unalakleet a Nome, città del Norton Sound, costa occidentale dello Stato, divise da 150 miglia. Il Cessna 208B Grand Caravan era stato visto per l'ultima volta sopra la baia Norton Sound intorno alle 15:16, come rivelano i dati di FlightRadar 24.