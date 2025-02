Dayitalianews.com - Tragedia a Piacenza, bimbo di 4 mesi muore in un incidente stradale: la mamma era alla guida

L’auto è uscita fuori strada, la madre è in ospedale. Il piccolo è morto nella notteDramma in provincia di: un bambino di quattroè morto a causa di un. Il piccolo, di 4, era a bordo dell’auto condotta dmadre che nel pomeriggio di ieri, 7 febbraio, è uscita di strada. Sia lui sia laerano stati trasferiti in eliambulanza all’ospedale di Parma, ma il bambino è moto nel corso della notte. Foto di repertorioL'articolodi 4in un: laeraproviene da Dayitalianews.