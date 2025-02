Ilgiornale.it - Tragedia a Piacenza, auto finisce fuori strada: muore un bimbo di 4 mesi, grave la madre

La donna ha perso il controllo della macchina. Impatto violento contro un ponticello in cemento: per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Ansia per le condizioni della mamma 26enne