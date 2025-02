Viterbotoday.it - Tragedia a Montefiascone: 36enne muore in casa per un malore

scossa da una tragica notizia: nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio, Mirco Capotosto, 36 anni, è stato trovato senza vita in un'abitazione di via Cardinal Salotti. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, intorno alle 23, per lui non c'è stato nulla da fare.