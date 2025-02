Dayitalianews.com - Tragedia a Firenze, donna trovata morta in casa il compagno si lancia dalla finestra: le ipotesi

all’alba di oggi, 8 febbraio, a Rufina, in provincia di, dove unaè statainmentre ilè ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbeto da unamentre lasarebbe stata uccisa.Unaè statanella suadi Rufina, in provincia di. Ilsarebbe invece ricoverato all’ospedale Careggi in gravi condizioni. Secondo la prima ricostruzione, si tratterebbe di un omicidio-tentato suicidio. Le indagini sono ancora in corso.Secondo quanto hanno spiegato i carabinieri – che sono intervenuti chiamati dai soccorritori del 118 – il convivente della vittima, secondo le prime informazioni, si sarebbeto da una. Tra lesullaci sarebbe anche quella del femminicidio e del tentativo di suicidio dell’uomo, come riferisce AdnKronos.