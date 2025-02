Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-02-2025 ore 19:30

Luceverdetrovati all'ascolto all' esquilino in corso le celebrazioni legate al capodanno cinese con una serie di iniziative previste nell'area di Piazza Vittorio in particolare oggi è dedicato a esibizione culturali e culinarie Mentre domani domenica 9 febbraio vedrà protagoniste la parata dei draghi e le danze del leone domani la corsa del ricordo la partenza e l'arrivo saranno in viale Oscar Sinigaglia con la chiusura della strada Dalle prime ore del mattino e fino alle 13 sempre Domani previsto poi un corteo pomeridiano con partenza da via Laurentina alle 17 e Arrivo intorno alle 19 a Piazza Giuliani e Dalmati possibili chiusure ale deviazioni di percorso anche per i bus ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it