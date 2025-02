Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-02-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità divieti risolte a Largo raggio nell'area del Tridente nei pressi di piazza del Popolo dove dalle 15 alle 17 si svolgerà il concerto per il Giubileo delle Forze Armate allo stadio Olimpico evento di rugby 6 Nazioni nell'area del Foro Italico mobilità modificata la guidagioca sostenibile sul sitomobilita.it è in corso sull'Aurelia all'altezza di piazza della Salle una manifestazione di Agricoltori con 5 trattori rallentamenti alsulla Appia altezza di piazza dell'alberone restringimento di carreggiata in direzione fuoriper un cantiere