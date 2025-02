Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-02-2025 ore 08:30

Luceverdetrovati dalla redazione in corso il Giubileo delle Forze Armate di polizia sino alle 17 pellegrinaggio alla porta Santa poi nel pomeriggio il concerto delle bande dei corpi militari e di polizia in Piazza del Popolo dove sono attese circa diecimila persone Attenzione ai divieti di sosta e transito presente in tutta la zona del Tridente all'esquilino in corso le celebrazioni legate al capodanno cinese con una serie di iniziative previste nell'area di Piazza Vittorio in particolare oggi sarà dedicato ad esibizioni culturali e culinarie mettere domani domenica 8 Febbraio vedrà protagonista e la fata dei draghi e le danze del leone nel quartiere Trieste tra le 16 e le 18:30 manifestazione con corteo che da piazza Trasimeno raggiungerà Piazza Dalmazia possibili temporanee chiusure lungo il percorso come sempre dettagli di queste altre notizie sono a vostra disposizione sul sito