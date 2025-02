Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate 8 febbraio 2025 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Doppio appuntamento oggi – sabato 8– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 41 e 42 in.Guzide è ancora in ospedale. Yesim decide di rivolgersi a una medium, Madame Dalida, per praticare un rito magico che spera possa liberare sia lei che Tarik dalla presenza di Guzide.Dopo aver scoperto la devastazione in casa della madre, Ozan affronta Yesim e Tarik, il quale difende a spada tratta la compagna, sostenendo la sua innocenza.