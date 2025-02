Amica.it - Tra suggestioni hippie e stilemi disco, tra eleganza intramontabile e provocazioni punk, i Seventies sono una costante ispirazione

Parliamoci chiaro. Se c’è una certezza nel mondo delle tendenze, è che la moda Anni 70 in qualche modo sarà sempre presente, anno dopo anno, stagione dopo stagione. E questo per diversi motivi. In primis il fascino che da sempre questa decade esercita nell’immaginario collettivo. Poi perché è versatile e facilmente declinabile in chiave contemporanea. Ma soprattutto, in quei dieci anni,state tantissime le sfaccettature che sisovrapposte tra loro o succedute. Dando vita a degli stili anche molto diversi tra loro che abbracciano una grande varietà di donne. In poche parole ognuna di noi può trovare nei favolosiqualcosa da rubare, riadattare ai giorni nostri e indossare.