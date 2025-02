Ilgiorno.it - Tra Naviglio e Ticino:: "Saremo alla Bit"

Il Comune di Zibido sarà presenteBit da domani all’11 febbraio allo stand del progetto "Tra" per valorizzare le bellezze naturali, le piste ciclabili, il patrimonio culturale e le tradizioni dell’area. "Siamo convinti che l’identità di un luogo - sottolinea la sindaca Sonia Belloli - sia definita dstoria della sua comunità, dalle bellezze naturali e storiche delle quali Zibido è ricca. Percorrere le nostre piste ciclabili, partecipare alle iniziative che valorizzano le nostre radici è un modo per apprezzare il bello che il nostro territorio è capace di offrire, con una particolare attenzionesostenibilità. E, come fatto per altri progetti, abbiamo deciso di condividere i progetti di valorizzazione con altri Comuni, per riuscire a rafforzare le sinergie e rendere più attrattivi i nostri contesti".