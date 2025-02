Lanazione.it - Toscana, la crisi del settore moda. Chiesta la solidarietà per tre aziende

Indotto Gucci, arrivano i contratti diper Gt, Gpa e Garpe. Le tresono al vertice della filiera produttiva della griffe. In tutto un migliaio di lavoratori alla Gt di Scandicci, Gpa di Figline Valdarno e Garpe di Piancastagnaio,interamente di proprietà della griffe. La trattativa sta avvenendo nel massimo riserbo. Un anno di, con volumi di lavoro che in base alla norma subiranno una riduzione fino all’80% ripartiti in trimestri o semestri adeguati alle necessità produttive. Di fronte alla contrazione dei volumi che sta investendo l’intero, Gucci, già dallo scorso anno con l’adesione al Protocollo di Filiera sottoscritto tra le parti sociali, ha articolato la sua attività bilanciamento dei volumi produttivi. I contratti di, sono stati illustrati ai lavoratori nelle scorse settimane durante partecipate assemblee sindacali.